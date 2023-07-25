Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gjorgi Gjorgiev'i transfer etti. Kulüp, yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek.

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 31 yaşındaki Gjorgi Gjorgiev'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Gjorgi Gjorgiev ile anlaştı.

İç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan ile sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör Gjorgi Gjorgiev'i de kadrosuna kattı.

Gjorgi Gjorgiev, geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediyespor forması giymişti.???????