Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörüyle Sözleşme Yeniledi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörüyle Sözleşme Yeniledi

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi. Şensoy, takımın başında 2 sezondur yer alıyor ve yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan Bursa ekibinde, ilk imzayı 2 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Şensoy attı.

2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Bora Füzesi voleybol Bursa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title