Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörüyle Sözleşme Yeniledi
Spor Haberleri
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi. Şensoy, takımın başında 2 sezondur yer alıyor ve yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarına başlayan Bursa ekibinde, ilk imzayı 2 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Şensoy attı.
2021-2022 sezonunun ilk devresinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Cemal Bora Şensoy, yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor