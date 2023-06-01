Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörüyle Sözleşme Yeniledi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile sözleşme yeniledi. Şensoy, takımın başında 2 sezondur yer alıyor ve yeni sezonda da takımla çalışmalarını sürdürecek.