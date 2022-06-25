Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı iki smaçör transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, smaçörler Erenhan Can ve Emre Berat Fırat'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2022-2023 voleybol sezonu transfer çalışmaları kapsamında iki voleybolcu ile anlaşma sağladı.

Bursa temsilcisi, son olarak Sorgun Belediyespor'da forma giyen 24 yaşında ve 2,02 metre boyundaki Erenhan Can ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan 23 yaşında ve 1,88 metre boya sahip Emre Berat Fırat'ı kadrosuna kattı.

Smaçör Dmitrii Bahov, smaçör Gökhan Gökgöz, pasör Murilo Radke, orta oyuncu Uğur Güneş ve pasör çaprazı Berk Dilmenler'le yeniden anlaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Caner Ergül, libero Burak Çevik, orta oyuncu Fatih Cihan ve pasör çaprazı Metin Toy'u transfer etmişti.