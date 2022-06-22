Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti

AA - Mustafa Yılmaz - Spor
 - Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Burak Çevik'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Burak Çevik'i kadrosuna kattı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, libero Burak Çevik'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'dan libero Burak Çevik ile anlaşma sağladı.

Burak Çevik'in geride kalan sezon Arkas Spor formasıyla 10 maçta görev aldığının belirtildiği açıklamada, yeni transferin 2022-2023 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için ter dökeceği kaydedildi.

AA / Mustafa Yılmaz - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title