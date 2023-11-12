Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi
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AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Halit Kurtuluş, Grozer, Hoag, Ertuğrul Gazi Metin, (Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Burutay Subaşı, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan Öztürk)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev)???????
Setler: 23-25, 25-27, 27-25, 21-25
Süre: 121 dakika (29, 35, 30, 27)
AXA Sigorta Efeler Ligi 6. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor