Bursa Büyükşehir Belediyesi, Softaoğlu Mehmed Pehlivan anısına yağlı güreşler düzenliyor

Ata sporlarının yaşatılmasına büyük özen gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan anısına düzenlendiği yağlı güreşlerde pehlivanlar er meydanına çıktı. Oldukça çekişmeli geçen ilk gün karşılaşmalarını izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, birkaç yıl sonra bu organizasyonunun önemli bir marka haline geleceğine inandığını söyledi.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle önemli yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan yağlı güreşten cirite, okçuluktan rahvana kadar tüm ata sporlarının yaşatılması için farklı etkinliklere imza atıyor. Bursa'nın Demirci Mahallesi'nde 1786'da doğan ve güreşi bıraktığı 1822 yılına kadar Osmanlı sarayının başpehlivanı olan Softaoğlu Mehmed Pehlivan, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte er meydanında anılıyor. Adını güreş tarihine altın harflerle yazdıran Softaoğlu Mehmed Pehlivan adına 1966'dan 1978 yılına kadar aralıksız 12 kez yapılan, 13'üncüsü de son kez 1993 yılında gerçekleştirilen güneşlerin 14'üncüsü, 29 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getiren Softaoğlu Mehmed Pehlivan güreşlerinin 15'incisi yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 64'ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık 1600 pehlivanın katılımıyla başladı.

Er meydanına dönüşen Yunuseli Havaalanı'nda yapılan etkinliğe güreş severler de yoğun ilgi gösterdi. Kura çekimlerinin ardından başlayan güreşlerde, karşılaşmalarını tamamlayan güreşçiler, güneşten korunmak için ilginç yollara başvurdu. Canlı yayın kameraları için oluşturulan platformun altına giren pehlivanlar, kavurucu sıcaktan korunmaya çalıştı. İlk gün karşılaşmalarını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte izledi.

Marka olacak

Bursa'da güreş adına güzel işler olduğunu ve pehlivanların er meydanına indiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bütün güreş severleri Yunuseli Havalimanına bekliyoruz. Farklı kategorilerde 1600 civarında farklı pehlivan burada hünerlerini ortaya koyacaklar. Güreş bizim ata sporumuz. Osmanlı da güreşe çok önem vermiş, değer vermiş. 2. Mahmut döneminde önemli pehlivanlardan biri olmuş, defalarca başpehlivan seçilmiş Softaoğlu Mehmet Pehlivan bize ilham verdi. Daha önce 13 kez yapılmış ve 29 yıl aradan sonra ilkini biz geçtiğimiz yıl yaptık. Bu yıl da 15'incisini gerçekleştiriyoruz. CW Enerji Güreş Ligi'ne de girdik. Kırkpınar ayarında çok kaliteli bir ortam var. Çok güzel bir ilgi alaka var. Ben inanıyor ve ümit ediyorum ki burada birkaç yıl sonra bu organizasyon Bursa'nın hatta Türkiye'nin güreşte, yağlı güreşte marka değeri haline gelecek. Şimdiden güreşçilerimize başarılar, sakatlık, sağlık problemlerinin olmadığı güzel bir müsabaka diliyorum" dedi. - BURSA