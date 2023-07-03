Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Okçuluk Salonu Hizmete Açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Atıcılar'da projelendirdiği okçuluk salonunun inşaatı tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da amatör spor kulüplerine nakdi ve ayni destek sağladıkları projede 455 ve 115 metrekare olmak üzere iki adet kapalı okçuluk salonu yer alıyor.

Toplam 835 metrekare kullanım alanı, kapalı ve açık okçuluk tesisleri çevre düzenlemesi ve otoparkı ile hizmete açılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "spor kenti" hüviyeti kazanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da destekleriyle önemli spor yatırımlarını hayata geçirdiklerini ifade etti.

Amatör spor kulüplerimizi nakdi ve ayni yardımlarla desteklediklerini ve fiziki şartlarını iyileştirdiklerini belirten Aktaş şunları kaydetti:

"Yine Büyükşehir Belediyespor marifetiyle yaz ve kış spor okullarımızla kabiliyetleri çocuklarımızı ön plana çıkarıyoruz. Tüm bu çalışmalarla hamdolsun, olimpiyat dereceleri de gelmeye başladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de okçuluk merkezimiz. Okçuluk ata sporumuz ama aynı zamanda son yıllarda ilgi görmeye başladı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz evladımızın Bursa kökenli olması da Bursa'daki çocuklarımızı bu manada ciddi teşvik etti. İnşallah bu salonumuz da okçuluk branşındaki başarılara ayrı bir ivme katacak. Bursa'mıza ve okçuluk camiamıza hayırlı olsun."