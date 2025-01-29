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Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Bilecik'te Kaçak Rehberlik Faaliyetlerini Görüştü

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Bilecik'te Kaçak Rehberlik Faaliyetlerini Görüştü
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Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan ile Bilecik'teki belgesiz ve kaçak rehberlik faaliyetlerini, denetimleri ve gelecekteki turizm projelerini değerlendirdi.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan'ı ziyaret etti.

Bilecik'te görülen belgesiz, kaçak rehberlik faaliyetleri, kaçak turlar ve bu faaliyetlerin denetimleri üzerine bilgi paylaşımında bulunan Başkan Erçevik, Bilecik özelindeki problem, öneri ve projelerini İl Müdürü Bircan ile paylaştı. 2025 yılında yapmayı planladığı turizm projeleri hakkında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü personeli kısa brifinge verdi. Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, müdürlükle birlikte geleceğe dönük kaçak, belgesiz rehberlik faaliyetlerini önlemeye yönelik takvim belirleyip, Bilecik'in tanıtımı hususunda her daim göreve hazır olduklarını söyledi.

Başkan Erçevik'e Başkan Yardımcısı Eyhan Cıla ve Turist Rehberleri Birliği Bölge Denetmeni Olgun Yüksel eşlik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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