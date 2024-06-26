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Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te Vatandaşlar Milli Maçı Dev Ekranlardan İzledi

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Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti. Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Millet Bahçesi'nde dev ekran kurdu.

"Sandalyeni kap gel" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Milli takım forması giyen vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını Avlu Balıkesir Yaşam Merkezi'nde kurulan dev ekrandan izledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların milli karşılaşmayı izleyebilmesi için il genelinde 23 dev ekran kurdu. Balıkesir'deki binlerce vatandaş, bu dev ekranlardan maçı takip etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da zorlu 90 dakikayı Zağnos Paşa Meydanı'ndaki dev led ekrandan izleyerek millilerin 2024 Avrupa Şampiyonası heyecanına ortak oldu.

Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Kum Saha Park ile Dede Korkut Parkı'nda kurulan ekranlarda izledi.

Kum Saha Park'ı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın açılışında alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşlar, Çekya-Türkiye karşılaşmasını Atatürk Parkı'nda kurulan ekrandan seyretti.

Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da vatandaşlarla birlikte maçı izledi.

Bozüyük ilçesinde de Bozüyük Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kuruldu. Belediye görevlileri tarafından karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Kaynak: AA / Spor

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