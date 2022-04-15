Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi - Haberler

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Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Burnley'de 10 yıllık Sean Dyche dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'de teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verildi.

Burnley Kulübü, 10 yıldır takımın başında bulunan İngiliz çalıştırıcı Dyche ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kariyerine Watford'da başlayan 50 yaşındaki Dyche, Ekim 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.

Dyche, çalıştığı dönem boyunca iki kez Championship'ten Premier Lig'e çıkardığı Burnley'yi 2017-2018 sezonunda ise 51 yıl sonra Avrupa kupalarına taşımıştı.

Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden 24 puana sahip Burnley, Everton'ın 4 puan gerisinde düşme hattında bulunuyor.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İngiltere Premier Lig, Premier Lig, Watford, Burnley, Spor, Haberler

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