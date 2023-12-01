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Burhaniye'deki Tekvando Kurslarına Yoğun İlgi

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Burhaniye ilçesinde, Yaşarnaz Güven'in öncülüğünde sürdürülen Tekvando kursları yoğun ilgi görürken, Doğukan Güven de katıldığı Balkan Şampiyonasında üçüncü oldu. Doğukan Güven'in dereceye girmesi, 217 kişilik tekvando ekibini sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, Yaşarnaz Güven'in öncülüğünde sürdürülen Tekvando kursları yoğun ilgi görürken, Doğukan Güven de katıldığı Balkan Şampiyonasında üçüncü oldu. Doğukan Güven'in dereceye girmesi, 217 kişilik tekvando ekibini sevindirdi.

Burhaniye Atatürk Spor Salonunda, Yaşarnaz Güven'in antrenörlüğünü yaptığı Tekvando kursu yoğun ilgi gördü. Tekvando kursuna 217 sporcunun devam ettiği kaydedildi. Milli takımın başında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya giden Antrenör Yaşarnaz Güven'in ekibinde yer alan Doğukan Güven, büyük erkeklerde 80 kiloda Balkan üçüncüsü oldu. Doğukan'ın tebrik eden Yaşarnaz Güven, " Doğukan, olimpiyat üçüncüsü sporcuya yenildiği için Balkan üçüncüsü oldu. Doğukan'ın bu başarısı bütün ekibi sevindirdi. Çalışmalarımıza 217 sporcu ile devam ediyoruz. Yurt içindeki karşılaşmalarda da çok sayıda sporcumuz dereceye girmektedir. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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