Burhaniye'de Cumhuriyetin 100. Yılı Spor Şöleni Başlıyor

Burhaniye'de Cumhuriyetin 100. Yılı çerçevesinde yapılacak olan Spor Şöleni başlıyor. Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Spor Şöleninin programını açıkladı.

Burhaniye de Spor İlçe Müdürlüğü, Cumhuriyetin 100.Yılı çerçevesinde yapılacak etkinlikler konusunda bilgi verdi. Vatandaşları Ekim ayı bolunca devam edecek sportif etkinliklere davet eden Müdür Aslan Alpaslan, 100. Yılı sporla dolu etkinliklerde geçireceklerini söyledi. Alpaslan, "Halkımızı, Ekim ayı boyunca devam edecek sportif faaliyetlere davet ediyorum. 100. Yılımızı sporla birlikte dolu dolu geçireceğiz. Ay boyunca, voleybol, tenis, atletizm, doğa yürüyüşü ve bisiklet turu gibi etkinliklerimiz olacak" dedi. - BALIKESİR