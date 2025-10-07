Burhaniye'de Amatör Spor Haftası Coşkulu Törenlerle Başladı

Burhaniye'de İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Amatör Spor Haftası coşkulu törenlerle başladı. Cumhuriyet Meydanında, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan'ın genç sporcularla birlikte anıta çelenk koyması ile başlayan törenlerde, çeşitli spor gösterileri yapılırken, coşku yaşandı.

Burhaniye' de Amatör Spor Haftası cumhuriyet Meydanındaki törenlerle başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan'ın genç sporcularla birlikte anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu. Daha sonra jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı. Basketbol ve voleybolun ardından da, törene katılan sporcular toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan konuşmasında, " Her yıl Ekim ayının ikinci haftası Amatör Spor Haftası olarak bütün Türkiye de kutlanmaktadır. Bizler de bu gün Amatör Spor Haftasını çocuklarımızla, gençlerimizle velilerimizle sizlerle birlikte kutlamak istedik. Bir hafta sürecek etkinliklerimizde basketboldan voleybola, masa tenisinden cimnastiğe çeşitli spor branşlarıyla Atatürk Spor Salonunda çocuklarımızla sporcularımızla birlikte olacağız. Sevgili Burhaniyeliler, insan vücudu harekete dayalı bir sistem üzerine kuruludur. İnsan ne kadar çeşitli hareket yaparsa o kadar sağlıklı gelişime tabi olur. O kadar kaliteli yaşam sürdürür. Bizler Burhaniye Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak amacımız sadece performans sporcusu yetiştirmek değil, sağlıklı yaşam için sporu, bütün Burhaniyelilerin günlük yaşam bilimi içirişinde bir bölümüne oturtabilmektir. . Bu amaçla haftanın her günü Atatürk Spor Salonunda sizlere günün 24 saati hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. İnsan ne kadar hareket ederse ne kadar düzenli biçimde hareket ederse o kadar sağlıklı yaşar" diye konuştu. - BALIKESİR