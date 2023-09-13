Burhaniye Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası rakibi belli oldu

Burhaniye Belediyespor, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan rakibi Yunus Emre Belediyespor oldu. Ön eleme turu mücadelesi 17 Eylül Pazar günü Manisa'da oynanacak.