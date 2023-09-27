Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 5 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 10 gram bonzai, 1 gram kenevir tohumu ve 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. 6 şüpheli adli işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin eylül ayı içerisinde yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheliden 6'sına adli işlem yapıldı, 3'ü tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde müdahale edilen 9 farklı olayda; 5 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 11gram esrar, 10 gram bonzai, 1 gram kenevir tohumu, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise yapılan adli ve idari işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR