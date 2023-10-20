Burdur'da Trafik Uygulamasında 263 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 263 araca idari para cezası uygulanıp, 11 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından il genelinde 06-11 Ekim 2023 tarihleri arasında engelli park yerleri denetimi, radarlı hız denetimi ile alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı denetimine yönelik yapılan uygulamalarda 398 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 186 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak suçundan, 33 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak suçundan, 4 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50'den fazla aşmak suçundan, 2 araca/sürücüsüne sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak suçundan, 3 araca/sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak suçundan, 4 araca/sürücüsüne yasal sınır üzerinde alkollü iken araç kullanmak suçundan, 4 araca/sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması suçundan, 27 araca/sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden, toplamda 263 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanarak, 11 araç trafikten men edildi, 2 adet sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR