Burdur'da Trafik Denetimlerinde 55 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik denetimlerinde kontrol edilen 299 araçtan 55'ine idari para cezası uygulanarak 12 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimleri tarafından 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımı denetimi ile alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde etkisinde araç kullanımı denetimine yönelik yapılan uygulamada 299 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde 15 araca/sürücüsüne kask takmamak, 25 araca/sürücüsüne sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak, 3 araca/sürücüsüne zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, 3 araca/sürücüsüne yasal sınır üzerinde alkollü iken araç kullanmak, 7 araca/sürücüsüne muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması ve 2 araca/sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer ilgili maddelerinden trafik idari para cezası uygulanarak, 12 araç trafikten men edildi. 3 adet sürücü belgesi geri alındı. - BURDUR