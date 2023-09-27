Burdur'da Trafik Denetimleri: 366 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 28 bin 865 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 366'sına cezai işlem uygulandı ve 89 araç trafikten men edildi. Ayrıca 495 vatandaşa ve 145 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Burdur İl Jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalarda kontrol edilen 28 bin 865 araçtan 366 araca cezai işlem uygulandı, 89 araç trafikten men edildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eylül ayı içerisinde 21 jandarma trafik timi ve 60 personelin katılımıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 28 bin 865 araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 366 araç ve sürücüye ceza uygulandı, 89 araç trafikten men edildi. Ayrıca 495 vatandaşa ve 145 öğrenciye de trafik güvenliğine yönelik eğitimler verildi. - BURDUR