Burdur'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Burdur'da, "Avrupa Hareketlilik Haftası" ve "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" kapsamında "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini balonlarla ve kurdelelerle süsledi.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, yaptığı konuşmada, 2013'te İzmir'de başlayan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun, bu yıl 11'incisini düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin gönüllü kadınlar tarafından yapıldığını belirten Tok, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğin, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet sürmeye ilişkin altyapı talebini pekiştirmek için gerçekleştirildiğini anlattı.

Tok, çocuklara daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için ellerinden geleni yapmak istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçmişte 'iklim değişikliği' diyorduk şimdi artık 'iklim krizi' diyoruz. Bunun etkilerini çok acı bir şekilde yaşıyoruz. Her bireyin bu konuda yapabileceği bir şeyler var. Biz bisiklete daha çok binerek dünyaya olumlu katkıda bulunabiliriz. Otomobille gidilecek bir yol bisikletle gidildiğinde karbon salınımı 15 kat azalıyor. İklim krizine karşı toplumun tüm paydaşlarının, gerekli önlemlerin ve düzenlemelerin hayata geçirilmesini istiyoruz."

Şarkılar eşliğinde bisikletlerine binen kadınlar, şehir turu attı. Kadınlar turun ardından zumba yaparak eğlendi.