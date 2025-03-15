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Burdur'da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Başladı

Burdur'da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Başladı
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Burdur, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 24 ilden 160 sporcunun katıldığı organizasyon 3 gün sürecek. Dereceye giren sporcular, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

Burdur, Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde başladı. Dün başlayan şampiyonanın açılış seremonisi bugün gerçekleştirildi. 24 ilden gelen 160 sporcu, turnuvada başarı elde edebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Üç gün sürecek müsabakalarda sporcular, kadınlarda 9, erkeklerde 11 sıklette yarışacak.

Şampiyonada dereceye giren sporcular, Kuraş Milli Takımı'na seçilerek, 10-12 Nisan tarihlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

"Kuraş, Türk Ata sporu olarak yoluna devam ediyor"

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Asbaşkanı Furkan Göltaş, Kuraş'ın tarihi ve Türkiye'deki gelişimi hakkında bilgi verdiği açıklamasında, "14-16 Mart tarihleri arasında Burdur'da düzenlenen Genç Erkekler ve Kadınlar Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız, Gürcistan Batum'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacaklar. Kuraş, 3 bin yıllık geçmişe sahip bir Türk ata sporudur. Eskiden düğünlerde, festivallerde ve çeşitli etkinliklerde güreşin ardından en çok yapılan branşlardan biriydi. Günümüze kadar modernleşerek sportif bir yapı kazandı ve yaklaşık 12 yıldır Türkiye'de aktif olarak icra ediliyor. Son 3 yıldır ise Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

"Ayrıca, Büyükler Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da düzenlenmesi için de hak kazandık"

Milli takımın uluslararası arenada önemli başarılara imza attığını vurgulayan Göltaş, geçen yıl Moğolistan'da düzenlenen Dünya Ümitler ve Gençler Kuraş Şampiyonası'nda, Türkiye'nin 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya alarak ülkeler sıralamasında üçüncü olduğunu hatırlattı. Bu yıl büyükler kategorisinin ön plana çıkacağını belirten Göltaş, "Bu yıl Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve İslam Dayanışma Oyunları'na katılacağız. Ayrıca, Büyükler Dünya Şampiyonası'nın Sakarya'da düzenlenmesi için de hak kazandık. Ülkemizde böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular milli takıma seçilecek"

Burdur'daki şampiyonada 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların mücadele ettiğini belirten Göltaş, "24 ilden 160 sporcunun katılım sağladığı bu turnuvada, kadınlarda 9, erkeklerde 11 sıklet bulunuyor. Kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular milli takıma seçilecek ve uygun görülen sporcular Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek" diye konuştu.

Turnuva, üç gün sürecek müsabakaların ardından sona erecek. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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