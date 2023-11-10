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Burdur'da Asayiş Operasyonu: 27 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş çalışmaları sonucunda 27 şahıs tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 130 olay aydınlatıldı ve 180 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 15 malvarlığına karşı işlenen suç olayı da çözümlendi ve 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda ise 39 kişi gözaltına alındı ve 27'si tutuklandı.