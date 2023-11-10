Burdur'da Asayiş Operasyonu: 27 Şahıs Tutuklandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir haftalık asayiş çalışmaları sonucunda 27 şahıs tutuklandı. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 130 olay aydınlatıldı ve 180 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 15 malvarlığına karşı işlenen suç olayı da çözümlendi ve 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda ise 39 kişi gözaltına alındı ve 27'si tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu bir haftalık asayiş çalışmalarında yakalanan 27 şahıs tutuklandı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim– 08 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan çalışmalarda; kişilere karşı işlenen suçlar (kasten yaralama, tehdit, hakaret vb.) ile mücadele edilmesi amacıyla meydana gelen toplam 130 olayın tamamı aydınlatılarak olaya karışan toplam 180 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Malvarlığına karşı işlenen suçlar (hırsızlık, dolandırıcılık vb.) ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla meydana gelen toplam 15 olayın tamamı aydınlatılarak olaya karışan toplam 17 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit vb.) aranması olan toplamda 39 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 27'si tutuklandı, 12 şahıs serbest bırakıldı.
Yakalanan şahıslardan "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, "çocuğun kaçırılması, alıkonulması" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs ve "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR