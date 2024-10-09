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Burcu Pişkin, EDSO Yönetim Kuruluna Seçildi

Burcu Pişkin, EDSO Yönetim Kuruluna Seçildi
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Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Pişkin, European Deaf Sports Organisation (EDSO) Yönetim Kuruluna seçilerek Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.

Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurttepe Sağırlar Eğitim, Gençlik ve Spor kulübü Başkanı Burcu Pişkin, European Deaf Sports Organisation (EDSO) Yönetim Kuruluna seçildi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Kadın Futbol branşında teknik delege olarak görev yapan Burcu Pişkin, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti. Pişkin, "European Deaf Sports Organisation (EDSO)'da Türkiye temsilcisi olarak görev alıyorum ve bu sene EDSO'da yönetime yeniden seçildim. Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil edebildiğim ve yönetimde yer alabildiğim için çok mutluyum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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