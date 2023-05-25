Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak

Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde piste çıkacak

Spor Haberleri

Eski milli rallici Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da başlayacak Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Eski milli rallici Burcu Çetinkaya, yarın İtalya'da başlayacak Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde yarışacak.

Sezon başında ralli yarışlarına yeniden geri dönen Burcu Çetinkaya, yarın Varzi'de dünyanın önde gelen rallicileriyle birlikte Logiman Efsanevi Otomobiller Rallisi'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Marcus Grönholm, Alister McRae ve Andreas Mikkelsen gibi dünyanın bu branştaki önemli sporcularının da yer alacağı rallide Burcu Çetinkaya, Mini R4 ile 1600cc motora sahip ve dört çekişli, performansı Rally2'ye yakın araçla madalya için mücadele edecek.

Asfalt zeminde yapılacak yarışma, 27 Mayıs Cumartesi günü ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Burcu Çetinkaya İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title