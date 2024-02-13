Burcu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda iki bronz madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda iki bronz madalya kazanan Burcu Alıcı, Avrupa'da ilk madalyasını elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününün akşam seansında kadınlar 55 kiloda podyuma çıkan Burcu Alıcı, kazandığı iki bronz madalyanın ardından duygularını AA muhabirine anlattı.

Milli halterci Burcu Alıcı, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Büyükler kategorisinde Avrupa'da ilk madalyamı kazandım çok mutluyum. Çok çalıştım, çok emek verdim, karşılığını aldım sonunda. Ancak daha iyi olabilirdim. İnşallah önümüzdeki müsabakalarda daha iyi olacağım." diye konuştu.

"Koparmada 85 kilo kaldırarak Türkiye rekorumu yeniledim." diyen Burcu, "Madalyalarımı bütün Türk milletine, kendi hocama, anneme, babama ve tüm sevenlerime armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyat hedefi için de Burcu, "İnşallah 2028 Olimpiyat Oyunları" dedi.