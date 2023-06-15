Burak Yılmaz, Ümit Milli Takımı ile Söyleşide Buluştu

Kısa süre önce futbolculuk yaşantısını noktalayan A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı Burak Yılmaz, Ümit Milli Takımı ile söyleşide bir araya geldi. Yılmaz, genç oyunculara futbolu hayatlarının merkezine oturtmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye etti.

Kısa süre önce futbolculuk yaşantısını noktalayan A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanı Burak Yılmaz, Ümit Milli Takımı ile söyleşide bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Takım'ın Azerbaycan ve Bosna Hersek maçları için kamp yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen söyleşiye, oyuncuların yanı sıra teknik heyet ve personel de katıldı.

Futbolculuk kariyeri boyunca yaşadıklarını, tecrübelerini ve genç futbolcular için gelecek konusundaki tavsiyelerini aktaran Yılmaz, söyleşinin son bölümünde Ümit Milli Takım oyuncularından gelen soruları yanıtladı.

Burak Yılmaz, genç oyunculara, futbolu hayatlarının merkezine oturtmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye ederek, kulüp takımlarında uzun süre almanın ve doğru beslenmenin önemine dikkati çekti.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, Burak Yılmaz'a teşekkür etti ve yapılan söyleşinin genç oyuncular için çok önemli bir buluşma olduğunu belirtti.