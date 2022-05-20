Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı - Haberler

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Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Burak Yılmaz, sezonun son maçının ardından Lille'den ayrılacağını açıkladı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yarın Rennes'i ağırlayacakları sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fransa Birinci Futbol Ligi ( Ligue 1 ) ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, yarın Rennes'i ağırlayacakları sezonun son maçının ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Lille'e 2020'de transfer olan 36 yaşındaki golcü futbolcu, takımıyla birer Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tecrübeli futbolcu, Lille formasıyla 72 maça çıktı ve 25 gol kaydetti.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Burak Yılmaz, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Haberler

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