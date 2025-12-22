Başakşehir-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'de 17'nci ve ilk yarının son haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 5-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, oyun disiplininden koptukları için üzgün olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok istekli hazırlandıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok basit bireysel hatalardan yediğimiz goller var. Çalıştığımız yerden gol atsak da çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugünün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamak lazımdı. Bu beni çok üzdü." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa eden ve 19 Aralık'ta yeniden takımın başına geçen 40 yaşındaki teknik adam, "Bu mağlubiyeti tamamen üzerime almam lazım. Hafta içi yaşanan bu duygusal durumun oyuncuları etkilediğini düşünüyorum. Herkesten özür dilerim. İkinci yarıda daha hırslı ve istekli bir takım haline dönüşmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Yılmaz, "En az 3 oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla vedalaşmak istiyoruz. Bir kanat forvet, bir sol bek ve stoper oynayan, bir de 6-8 numara oynayabilecek oyuncu almak istiyorum. İlk 11'e 3 net oyuncu almak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kevin Rodrigues'in karşılaşmanın 76. dakikasında hakem Ali Şansalan ile girdiği diyaloğun ardından direkt kırmızı kart görmesiyle ilgili de konuşan Burak Yılmaz, "Hakem küfür ettiğini söylüyor. Kendisi küfür etmediğini söylüyor. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum ama 'Küfür etti.' diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle bir adam olmadığını biliyorum. Eğer o kırmızı kartı görüyorsa hatalı olan Kevin'dır." değerlendirmesinde bulundu.