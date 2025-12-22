Burak Yılmaz : Bu günün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak

Beyza Betül CİHAN – Ali DANAŞ / İSTANBUL, – GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bu günün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Bu futbolda var. 5'te var, 4'te var 6'da var. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamamız lazım. Bu beni çok üzdü. Oyuncularım 0 puandan, 23 puana geldiler" dedi.

Gaziantep Fk, Süper Lig'in 17'nci hafta maçında konuk olduğu RAMS Başakşehir FK'ya 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz, "Aslında bugün geldiğimiz çok iştahlı ve çok istekliydik. Maçtan önce hem antrenmanlarda olsun hem konuşmalarımızda. Bugün çok basit bireysel hatalarla yediğimiz goller var. Attığımız gol harika olsa da, çalıştığımız yerlerden gol yemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu günün en üzücü tarafı oyun disiplininden kopmak. Bu futbolda var. 5'te var, 4'te var 6'da var. Ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamamız lazım. Bu beni çok üzdü. Oyuncularım 0 puandan, 23 puana geldiler. Hem mental, hem fizik, hem duygu olarak yoruldukları bir dönem oldu. O yüzden şimdi bir tatile ihtiyaçları var. Bugünkü mağlubiyeti tamamen kendi üzerime almam lazım. Çünkü hafta içi yaşanan bu duygusal durum bence oyuncularımızı ne kadar etkilememiş görünse de etkilediğini düşünüyorum. O yüzden herkesin böyle bir şey için özür dilerim. İkinci yarı daha istekli, daha arzulu tekrardan böyle bir seri yakalayan, transferleri yapan bir takım haline tekrardan dönüşmek istiyoruz. Ben bunu başarabileceğimize eminim. Benim üzüntüm sadece bugün için, bu an için. Yarından itibaren tekrardan her şeye konsantre olacağız. Şimdi devre arası geliyor. Transfer dönemimiz var. Minimum 3 tane oyuncu almak istiyoruz. Kullanmadığımız oyuncularla konuşup, vedalaşmak istiyoruz. Bu konuda kulübümüzü de düşünmem lazım. Maddi boyutunu düşünmem lazım. Çünkü bütçeler bizde kısıtlı" ifadelerini kullandı.

'DİREKT 11 OYNAYACAK OYUNCULAR İSTİYORUM'

Transferlerde mevkilerin belli olduğunu aktaran Yılmaz, "Mevkiler belli. 1 tane kanat forvet, 1 tane sol bek, sol stoper oynayan, 1 tane de 6-8 oynayacak bir futbolcu almak istiyorum. 3 tane ilk 11'e net oyuncu istiyorum. Ekstradan genç oyuncu olursa onun için bir şey söyleyemem. Olmazsa olmazımız 3 tane rotasyonda olacak oyuncu değil, direkt 11 oynayacak oyuncular istiyorum" diye konuştu.

'ÜZÜNTÜYÜ YAŞAYIP, YARINDAN SONRA AYAĞA KALKACAĞIZ'

Rodrigues'in kırmızı kart görme sebebinin sorulması üzerine Burak Yılmaz şöyle cevap verdi:

"Küfür etmiş. Hakem küfür ettiği söyledi. Kendisi küfür etmediğini söyledi. Hakemin ne kadar İspanyolca bildiğini bilmiyorum. Küfür etti diyorsa hakeme inanmak zorundayız. Oyuncumun da böyle biri olmadığını biliyorum. Yaşanmış yada hakemle alakalı konuşacak bir şey yok. Kevin o kırmızı kartı görüyorsa hatalı olan odur. Camara da Galatasaray maçında yok. Kevin Rodrigues de olmayacak. Aslında bizi üzenlerden bir tanesi de bu. Yoksa kaybedilmiş maçtan sonra bugün sonuna kadar o üzüntüyü yaşayıp, yarından sonra ayağa kalkacağız."