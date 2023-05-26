Burak Yılmaz: Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım
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Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, kulübünden ayrılacağını açıkladı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, kulübünden ayrılacağını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon başında Fortuna Sittard ile 3+2 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, takımından ayrılacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 37 yaşındaki golcü, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor