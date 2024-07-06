Üye Girişi
Haberler

Burak Yılmaz: Milli Takımımız Gurur Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamada, 'Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar' dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar" dedi.

A Milli Futbol takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımının EURO 2024'de bugün oynayacağı Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyuyorum"

A Milli takım ile gurur duyduğunu belirten eski milli futbolcu ve Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Harika iş çıkartıyorlar. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Onlara çok güveniyorum. Portekiz maçındaki yenilgiden sonrada ben onlara çok güveniyordum. Şimdi de onlara inanıyor ve güveniyorum. Yolumuz uzun ve açık. Şimdi önümüzde Hollanda maçı var. Hollanda maçında negatif bir sonuç olsa da ben yolumuz hep uzun ve açık olduğunu düşünüyorum. Ben Portekiz maçında da güveniyordum kardeşlerimize, Çekya maçında da zaten çok emindim. Beni tanıyanlar bilir, Avusturya maçında kesin galip geleceğimizi söylemiştim herkese. İnanıyordum bu kardeşlerime. O sahadaki enerjilerini, o hislerini hangi duygu ile hangi yürekle oynadıklarını görebiliyorum. Son zamanların en başarılı milli takımı şuanda, 2008'den sonra en değerli grubu yakaladığımızı düşünüyorum. Hepsi ile gurur duyuyorum" dedi.

"Ülkemize çok güveniyorum"

Hollanda maçının zor geçeceğini ifade eden Yılmaz; "Hollanda maçı Avusturya maçından daha zor bir maç bizi bekliyor. Hollanda, dünya futbolunda bir ekol. Bunu kabul etmemiz lazım ve buna göre hazırlanmamız lazım. Hollanda'yı ne gözümüzde büyütecek ne de gözümüzde küçülteceğiz. Hollandalıların da 'Türkiye'yi nasıl yeneceğiz' diye düşündüklerine eminim. 1 sezon Hollanda Ligi'nde oynadım. Hollanda futbolunu biliyorum. İyi tanıyorum; onların duygularını, milliyetçiliklerini futbola bakış açılarını iyi biliyorum. Hemen hemen eşit şartlarda görüyorum ama kardeşlerime çok güveniyorum. Çok değerli bir maç sonuçta bir çeyrek final Türk milli takımımız elenip gelse bile onlarla gurur duymalıyız. Ben Hollanda maçında ülkemize çok güveniyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Burak Yılmaz Kayserispor Milli Takım Hollanda Kayseri Futbol Spor Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

Son seçim anketinde büyük sürpriz! AK Parti, üçüncü sıraya geriledi

 İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

İran yeni cumhurbaşkanını seçti! Türk asıllı Pezeşkiyan, ülkenin 9'ncu lideri oldu

Bakmadan Geçme

ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 6 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 6 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6 Temmuz Deprem Raporları: İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Deprem Aktiviteleri 6 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Admira Wacker hangi ülkenin takımı, hangi ligde oyuyor? Admira Wacker Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 6 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title