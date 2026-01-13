Haberler

Burak Yılmaz, gördüğü kırmızı kart için özür diledi

Güncelleme:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla sosyal medya üzerinden özür diledi. Oyuncularına örnek olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, duruşundan dolayı gurur duyduğunu belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart dolayısıyla özür diledi.

Burak Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gördüğü kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklamada bulunma gereği duyduğunu belirtti.

Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşunun oyuncular ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkında olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum. Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum. Başta camiamız olmak üzere oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
