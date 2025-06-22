Burak Yılmaz Kasımpaşa'dan Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, ayrılıkla ilgili olarak, kırmadan ayrılmanın önemine vurgu yaptı.

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD'nin İran'a saldırıları sonrası BM'den acil toplantı kararı

ABD saldırısı sonrası BM'den kritik hamle!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transferinde son durum? Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray'la anlaştı mı? Guardiola'dan net mesaj
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Arda Turan'dan Beşiktaş açıklaması: Beşiktaş kelimesi yasak

Arda Turan açıkladı: Beşiktaş kelimesi bize yasak
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.