Burak Yılmaz Kasımpaşa'dan Ayrıldı
Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yılmaz, ayrılıkla ilgili olarak, kırmadan ayrılmanın önemine vurgu yaptı.
Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıkladı.
Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor