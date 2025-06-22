Burak Yılmaz Kasımpaşa'dan Ayrıldı

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan ayrıldığını açıkladı.

Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL