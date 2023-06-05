Burak Yılmaz: Kariyerimi sonlandırdım, mutlu ve gururluyum

"Bıraktığımı internetten açıklamak içime sinmedi""Milli takımı bırakmak benim kararımdı""Fenerbahçe içimde ukdedir""Mancini İtalya'ya davet etti""Cenk ve Enes gerekli etkiyi yapacaktır"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Burak Yılmaz, "Futbolu bıraktığımı internetten açıklamak benim...

"Bıraktığımı internetten açıklamak içime sinmedi"

"Milli takımı bırakmak benim kararımdı"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İSTANBUL,- Burak Yılmaz, "Futbolu bıraktığımı internetten açıklamak benim içime sinmedi. Kariyerime yakışmaz diye düşündüm. Her zaman iletişimden yanayım. Kariyerimi sonlandırdığımı duyurmak istiyorum. Mutlu ve gururluyum" dedi.

Futbola istese devam edebileceğini söyleyen Yılmaz, "Futbola istesem hala devam edebilirdim ama tadında bırakmak gerekiyor. Seneye Süper Lig'de 2 gol atıp, 3 maçta atamazsam o küfürleri kaldıramam" dedi.