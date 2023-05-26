Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını açıkladı
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Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.
Eski milli futbolcu Burak Yılmaz, Hollanda 1. Lig (Eredivisie) ekibi Fortuna Sittard'dan ayrıldığını duyurdu.
Burak Yılmaz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl Fortuna Sittard'da oynamayacağım. Kulüpte neler yaşandığını en kısa zamanda açıklayacağım." ifadelerini kullandı.
Geçen yıl haziranda sözleşme imzaladığı Fortuna Sittard ile 27 maça çıkan Burak Yılmaz, 9 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor