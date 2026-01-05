Burak Yılmaz: Galatasaray da olsa felsefemiz kazanmak

Tolga YILDIRIM-Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), - Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Her maçı kazanmak için oynayacağız. Hazırlık maçı da, kupa maçı da, Galatasaray'a karşı ya da normal bir Anadolu takımına karşı da olsa bizim felsefemiz kazanmak" dedi.

Süper Lig'in ikinci devresine Antalya kampında hazırlanan Gaziantep FK, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burak Yılmaz, ikinci sezon her maçı kazanmak amacıyla oynayacaklarını vurguladı. Takımının yoğun çalıştığını aktaran Burak Yılmaz, "İlk devrede yaptığımız olumsuzlukları düzeltmek adına çok fazla çalışma yaparken, iyi şeyleri de daha iyi nasıl yaparız diye çalışmalarımız yoğun geçiyor" diye konuştu.

'4 TRANSFER İSTEDİK'

Transfer çalışmalarına değinen çalıştırıcı, "Orijinal A takım oyuncumuz az olsa da gençlerin desteğiyle yarın ilk hazırlık maçı oynayacağız. Her şeyden mutluyuz umutluyuz. 4 transfer istemiştik. Bunlarla ilerleme kaydediyoruz. Transfer işi kolay değil, maliyeti, yönetimimizin sorumlulukları var. Koordineli şekilde yönetimimizle transferimizi, idmanımızı iyi hale getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ANTALYA BENİM YUVAM'

Antalya kampına en son futbolcu olarak katıldığını ve aynı otelde çalıştıklarını hatırlatan Yılmaz, "Antalya benim evim, yuvam. Her zaman buraya geldiğimde gençlik yıllarımı hatırlıyor, arkadaşlarımla konuşuyorum. Benim ve eşimin ailesi burada. Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burayı özlemişiz, seviyoruz, sevmeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Burak Yılmaz, ikinci devre takımının hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Her maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin kim olduğu önemli değil. Bizim oyun felsefemiz oyun tarzımız var. Stratejik değişiklik mutlaka olacak ama felsefe aynı. Her maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlık maçı da, kupa maçı da, Galatasaray'a karşı ya da normal bir Anadolu takımına karşı da olsa bizim felsefemiz kazanmak. Bu doğrultuda devam ediyoruz."