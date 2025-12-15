Haberler

Teknik direktör Burak Yılmaz, Gaziantep FK'den ayrılmasına ilişkin açıklamada bulundu Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, takımdaki görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yılmaz, takımın durumunu ve yaşadığı zorlukları vurgulayarak, kariyerine ilgili prensiplerini ön planda tutarak devam edeceğini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'deki teknik direktör görevinden istifa eden Burak Yılmaz, ayrılığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yılmaz, açıklamasında, göreve geldiğinde puan alma ve gol atma başarısı gösterememiş, öz güveni zedelenmiş ve transferler konusunda ilerleme kaydedememiş bir takım devraldıklarını hatırlatarak, "Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevim, aldığım kararlar neticesinde bugün itibarıyla sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Takıma katılmalarına öncülük ettikleri ve bugün itibarıyla kulübe ciddi bir gelir getirecek transferler gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, şunları aktardı:

"Takımımızın performansını her geçen hafta arttırarak ligdeki konumu itibarıyla Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren bir takım ortaya çıkardık. Özellikle deplasmanda mağlup olmamış ve yüksek puan ortalaması yakalamış bir takım devretmenin gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Saha içinde verdiğimiz mücadeleye ek olarak saha dışında da oyuncularımızın maddi ve manevi hiçbir problemle karşılaşmamaları adına şehrin ileri gelenleriyle konuşarak, başkanımızla birlikte bu sorumluluğu üstlendik. Ancak gelinen süreçte saha içi başarının ve saha dışı fedakarlıkların yeterince değer ve takdir görmediğini hissederken, dün oynanan maçta yaşadıklarım olaylar silsilesinin ilk örneği değil, son ve en çarpıcı resmiydi. Tüm kariyerim boyunca prensiplerime bağlı kalarak kariyer yönetimimi gerçekleştirdim. Hangi ortamda başarının geleceğini, hangi ortamda yakalanılan başarının sürdürülebilir olmadığını net bir şekilde defalarca tecrübe ettim. Tüm bu birikimim doğrultusunda gelecek eleştirileri de göğüsleyerek bu kararı aldım. Prensip ve doğru çalışma ortamı başarıyı getirir ilkesinden taviz vermeyeceğimi özellikle belirtmek istiyorum."

Kulüp başkanı Memik Yılmaz'a, futbolculara ve kulüp personeline teşekkür eden Yılmaz, "Son söz, çok sevgili ve değerli futbolcularım, sizlerle yaptığımız ve çok duygusal geçen veda konuşmamızda söylediğim gibi insan sevdiklerini unutamazmış sizi asla unutmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor



