- Burak Yılmaz, Galatasaray derbisini değerlendirdi

"Sahaya çıkan her oyuncumuz gereğini yapacaktır"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz:

"Ekibime, oyuncularıma ve camiama güveniyorum"

"Yeni hocalarımız, benim isteğim üzere buradalar"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisinde ekibine, oyuncularına ve camiasına güvendiğini söyleyerek, "Sahaya çıkan her oyuncumuz gereğini yapacaktır" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, görevinin ve sorumluluklarının farkında olduğunu belirterek, yapılacak son taktik antrenmanlarla derbiye yüzde yüz hazır duruma geleceklerini dile getirdi. Galatasaray müsabakasının taktik çalışmalarını yapmak için milli takımlardan dönecek oyuncuları beklediklerini aktaran Yılmaz, "Bugün benim isteğim ve arzumla aramıza iki tane yeni hocamız katıldı. Bu arzumu kırmadıkları için yönetimimize de teşekkür ediyorum. Bu şekilde daha güçlü olacağımızı düşündük. Milli aralar her zaman çalışmak için bir avantaj gibi görünür ama sayısal olarak az kişiyle bir aradayız. Dünkü idmanda 12 kişiydik, bugün de 12 kişi ile çalışıyoruz. Aramıza altyapıdan da 2 oyuncuyu dahil ettik. İnşallah milli takımdaki arkadaşlarımız da sakatlık yaşamadan dönerlerse perşembe günü bütün takımı bir araya getirmeyi planlıyoruz. Böylece cumartesi günü tam anlamıyla derbi maça hazır olacağız. Arkadaşlarımızın sağlıklı dönmesi halinde derbiye yüzde yüz hazır olacağız. Tüm ciddiyetimiz ve arzumuz ile Galatasaray maçına hazırlanıyoruz. Maça kadar en iyi taktiksel düşüncelerimizi arkadaşlarımıza aktarıp, tam anlamıyla hazır olacağız" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, ayrıca Hırvatistan galibiyetinden dolayı A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

"Ekibime, oyuncularıma ve camiama güveniyorum"

İçinde bulunduğu durumun ve sorumluluklarının farkında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Benim futbolculuk hayatımda da hep zorluklar vardı. Şükürler olsun ki hep de bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardım. Ama şu an başka bir görev ve tanım ile karşınızdayım. Bulunduğum bu pozisyonda da kendime güveniyorum. Ekibime ve arkadaşlarıma güveniyorum. Camiamıza yürekten inanıyorum. Bu süreç biraz zor olacak evet, farkındayız. Ama zor olan durumların üstesinden gelebildiğin sürece bir şeyleri başarabiliyorsun hayatta. Oyuncu arkadaşlarıma güveniyorum ve rahatım. Tabii görevimin bilincindeyim. Bu pozisyona layık olmaya çalışıyorum. Koca bir camiayı temsil ediyorum. Her şeyin farkındayım, taraftarlarımız hiç merak etmesin" değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni hocalarımız, benim isteğim üzere buradalar"

Taktiksel ve fiziksel açıdan gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak yeni antrenörleri takıma dahil ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Toni Modric ve Hari Vukas hoca, yakından tanıdığım isimler. Her zaman kendileri ile iletişim halindeydim. Hatta geçen sene Lille - Marsiya maçını izlemeye gittiğimde Harris hoca ile görüşmem olmuştu. İletişimimizi koparmamıştık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Davetimize iştirak ettiler. Tabii burada büyük bir camia olmamızın da büyük etken olduğunu söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sahaya çıkan her oyuncumuz gereğini yapacaktır"

Galatasaray derbisi öncesi sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında da bilgi veren siyah-beyazlıların teknik sorumlusu, "Sakat oyuncular için elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray maçına yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişemezlerse onların yerine oynayacak oyuncular da Beşiktaş'ın oyuncusudur. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Sahaya çıkan her oyuncumuz gereğini yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.