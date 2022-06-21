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Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile 5 yıllık imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile 5 yıllık imzaladı

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki golcü Burak Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sözleşmenin ilk 2 senesinde futbolcu olarak görev yapacak olan Yılmaz, sonraki 3 sezonda ise antrenörlük görevini üstlenecek.

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki santrfor, Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere toplamda 5 yıllık imza attı.

BURAK YILMAZ: GELECEK SEZONLARDA TECRÜBEMLE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard ile geçireceğim zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Benim için resmin tamamı son derece önemliydi, Sittard da bana bunu sundu. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçirdiğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve gelecek sezonlarda tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum" dedi.

Fortuna Sittard'dan Sjoerd Ars ise şunları söyledi: "Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün. Bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz."


- Futbolcu
Demirören Haber Ajansı / Spor

Burak Yılmaz Hollanda Lille Spor Haberler

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