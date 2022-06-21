Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile 5 yıllık imzaladı

Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu. 36 yaşındaki santrfor, Fortuna Sittard'a 2 yılı futbolcu, 3 yılı antrenör olmak üzere toplamda 5 yıllık imza attı.

Fortuna Sittard'dan Sjoerd Ars ise şunları söyledi: "Bu, Fortuna Sittard için harika bir gün. Bu statüye sahip bir oyuncuyla anlaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Burak yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz."

Demirören Haber Ajansı / Spor