Haberler

Burak Yılmaz: 'Erken Yediğimiz Gol Bizi Geriye Düşürdü'

Burak Yılmaz: 'Erken Yediğimiz Gol Bizi Geriye Düşürdü'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, erken yedikleri golün maçı etkilediğini söyledi ve hakemler hakkında da konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 4-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından, "Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, evinde karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, farklı mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Burak Yılmaz, "Bugün maça başlarken son 7 haftadaki oyunumuzu oynayarak, aynı felsefe aynı oyun planı ve küçük değişiklikler ile başlamak istedik. Sahanın her yerinde birebir basmak efor isteyen ve riskli ama bu çocukların oynadığı bir oyundu. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuncularıma güvenim eskisinden daha fazla. Erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Fenerbahçe'de kaliteli oyuncular ve kaliteli var onlarda cezayı kestiler, onları tebrik ederim" dedi.

"Bizi Avrupa'da negatif gösteriyorlar"

Burak Yılmaz, hakemlerin bahis oynadığı yönünde sorulan soruya ilişkin ise, "Aslında bu konu çok üzücü bir konu. Ben bir teknik direktörüm. Bugün ki hakemle de küçükte olsa konuşma şansımız oldu. Kurunun yanında yaş yanması, herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bu durum bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum. Devletimiz gereken işlemleri başlatmış. İnşallah kim futbola zarar veriyorsa men edilir ve futbolun kalitesi yükselir. İnşallah bu insanlar futboldan uzaklaşır" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Balıkesir'de okullar 1 gün süreyle tatil edildi

Balıkesir'de öğrencilerin beklediği haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.