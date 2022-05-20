Burak Yılmaz'dan Lille'e veda - Haberler

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Burak Yılmaz'dan Lille'e veda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Burak Yılmaz'dan Lille'e veda

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımına veda etti.

Fransa'da Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takımına veda etti. 36 yaşındaki forvet, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika 2 yıl ve harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim" dedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli forvet Burak Yılmaz, takımına veda etti. Tecrübeli oyuncu, yarın Lille ile Rennes karşısında son maçına çıkacağını açıkladı. Burak Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille'deki son maçım. Harika iki yıl geçirerek harika iki kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" dedi.

Burak Yılmaz 2020'de transfer olduğu Lille forması ile birer Ligue 1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Fransız ekibi ile 72 maça çıkan Burak 25 gol kaydetti.

Lille'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da tecrübeli golcüye teşekkür edildi. Kulüpten yapılan paylaşımda, "72 maç, 25 gol ve 2 şampiyonluk yaşayan Kral Burak, LOSC'den ayrıldı. Bunun için ve diğer her şey için teşekkürler kral" ifadelerine yer verildi.

(Sabri Kalkar /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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