Burak Yılmaz: Bugün milli takımda son maçımdı

Türkiye A Milli Takım'ın 36 yaşındaki golcü oyuncusu Burak Yılmaz, milli takıma veda ettiğini açıkladı. Yılmaz, Portekiz ile oynanan ve 3-1 kaybedilen 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off turu yarı finali sonrası milli takım kariyerini sonlandırdı. Golcü oyuncu milli takım formasıyla 77 maça çıkarken 31 gol atarken, 8 golün de hazırlayıcısı oldu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Milli takımı bırakma kararını duygusal bir şekilde almadığını söyleyen Yılmaz, "Duygusal karar değil. Yarın 3 forvetimiz sakatlanır, 2 tanesi korona olur, bana çok ihtiyaç olursa, ekstrem durumlar olur, o zaman istenirse yardımcı olurum. Kesin kararım ve duygusal olarak bunu vermiyorum. Mantıkla veriyorum. Bir bayrak değişimi olmalı. Genç arkadaşlarımız da formda. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil. Duygusal değil, mantıkla verilmiş bir karar. Kardeşlerimizin gerekeni yapacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan yaptığı açıklama sonrası hem Türk, hem de Portekizli gazeteciler tarafından alkışlanan Burak Yılmaz, basın toplantısının yapıldığı salondan çıkarken gözyaşlarını tutamadı.