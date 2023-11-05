Burak Yılmaz, Beşiktaş'a veda edeceğini söyledi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'den bir isteğinin olacağını, bu isteğinin kabul edilmemesi durumunda ise Beşiktaş'a veda edeceğini söyledi.

Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devre oyunun tersine dönmesine anlam veremediklerini ifade etti.

Sorumlunun kendisi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Tabii ki de bir sürü problem var, bir sürü sıkıntı var. Bunları çözmeye çalışacağız. Söylemek istediğim çok şey var. Ben hiç kimseden bir şey istemedim. Haftalardır konuşulan şey. Ben kimseden bir şey istemedim. Başkanımızın, yönetimimizin aldığı kararı elimi taşın altına koydum, geldim. Yarın bana teşekkür edilirse, ben teşekkür ederim. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş forması benim için çok değerli. Galibiyetten daha değerli. Benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli."dedi.

Yılmaz, futbolculara formayı eli titreyerek verdiğini anlatarak, "Onlar bana kullanıp, böyle geri vermemeli. ya da verdiysem de almasını da bilirim. Umurumda değil. Benim hayatım da umurumda değil. Üç puan da umurumda değil. Galibiyet de umurunda değil. Burada önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Kullanamayanlara, saygısızlık yapanlara, terbiyesizlik yapandan tekrar alırım. Bunu net söylüyorum. Bugün itibarıyla hele benim teknik direktörlük hayatım da umurumda değil. ya ben teknik direktörlük yapmasam ne olur ya? Hiç futbolun içinde olmasam ne olur? Ama Beşiktaşlı formasını ben ilk 11 oyuncularımıza ya da sonradan giren kardeşlerimize elim titreyerek veriyorum. hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapana asla kabul etmeyeceğim ben. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim bunu." diye konuştu.

Bailly-Tayfur Bingöl tartışması

Yılmaz, devre arasında Eric Bailly'i tamamen yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan çıkarttığını aktardı.

Bailly'in devrenin sonuna doğru Tayfur Bingöl ile tartışmasına değinen gazeteciye, "Ben onu yaptırtmam. Tayfur, Türk, yabancı diye ayırmam. Ama benim oyuncuma, öyle yakasını Beşiktaş formasını çekip yapamazsın ve bunu devam ettiremezsin. Tamam ben böyle bir adamım. Ben buna devam ediyorsam da teknik direktörlük hayatıma böyle devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem, benim küçük bir isteklerim olacak. Ama olmayacaksa, ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Bunu da söylüyorum. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah, akşam burada çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

Bugün çok üzüldüğünü vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben böyle bir saygısızlığı kendi ülkemde böyle bir saygısızlığı yaptırtmam. Siz yaptırabilirsiniz ama ben yaptırmam. Geleyim hakeme. Geçen hafta oldu, bu hafta oldu. Fenerbahçeliler hakemi söylüyor dün. Trabzonlular hakemi söylüyor. Galatasaraylılar hakemi söylüyor. Bize yapılan ortada. Nasıl olacak yani? Beşiktaş'ın penaltısını vermemek bu kadar kolay mı? Bizde, Beşiktaş'ta kaos yok. Şimdi başkanımla görüşeceğim. Hiç merak etmesin herkes. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Ama kalıyorsam da birkaç isteğim olacak. Çok net."