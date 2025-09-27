Burak Yılmaz: '3 Puanı Hak Eden Bizdik'

Haberler

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, Samsunspor ile oynanan 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarda, kötü başladıkları maçı sonradan kontrol altına aldıklarını ve 3 puanı hak ettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, maça kötü başladıklarını, 30. dakikada değişikliklerle birlikte oyunun hakim olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, rakibin hakemle ilgili söylemlerine katılmadığını, oyuncularının müsabakada 3 puanı hak ettiğini belirtti.

İlk yarım saat kötü başladıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen maçın hakimi olduk. Bugün bazı söylemler var hakemle ilgili ama biz bugün 3 puanı hak eden taraftık. Rakip 10'da olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek kolay değil. Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum. Bu sadece oyuncu karakteriyle değil, büyük yürekle olur. Onlar 2 puanı bıraktılar, bu yüzden üzgünüm bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı."

Yılmaz, erken yapılan oyuncu değişikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"İki oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam tabii ki hata yapmışımdır, hatalı ilk 11 çıkarmışımdır bu hatamdan da 30. dakikada dönmüşümdür. Ben oyuncularımı asla eleştirmem, hepsinden fazlasıyla mutluyum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Şu an oyunculara 2 gün izin verdik. İnşallah 2 gün sonra tekrar hazırlıklarımıza başlayacağız ve önümüzdeki Karagümrük maçını kazanacağız."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
