Burak Yılmaz: "1 puanı hak ederek gidiyoruz"

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş karşısında futbolcularının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu söyleyerek, hak ettikleri 1 puanı hanelerine yazdırdıklarını dile getirdi.

Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımın arzusu beni mutlu etti"

Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi sebebiyle Beşiktaş'ın agresif ve iştahlı bir oyun oynayacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, "Pazartesi saat 20.00'de olmasına rağmen taraftar yoğunluğu beni korkuttu. Biz planımızı geçiş üzerine yaptık. Buna sadık da kaldık. İlk devre harika geçişler yaptık. Finali yapamadık, finali bulsak 3 veya 4-0 girebilirdik. Ama Türkiye'nin en zor deplasmanından 1 puan almak başarıdır. Bence keyifli bir maç oldu. Oyuncularımın arzusu beni mutlu etti. Beşiktaş da 2 kere geriye düşüp, geri gelerek büyük takım refleksi gösterdi. 1 puanı hak ederek gidiyoruz, 2 puanı kim kaçırdı size bırakıyorum. Beşiktaş kötü oynadı diyemem. Onların da pozisyonları vardı. Biz topu Beşiktaş'a vererek oynadığımız için bu pozisyonları vereceğimizi biliyorduk" ifadelerini kullandı.

"Oyuncularımız yere yatmadı"

Burak Yılmaz, futbolcularının bilerek vakit geçirmediğine dikkat çekerek, "Oyuncularımız yere yatmadı. Kendilerini bilerek yere atmadı. 3 sakatım var, 3 cezalım var. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Buradan puan almak kolay değil. Ama oyuncularım kendini yere atmadı. Zaten hakem 6 dakika uzatma verdi. Biz oyuncularımıza kendiniz yere yatın, zaman geçirin demedik" şeklinde konuştu.

"Çok üzüldüm yara aldım, kırıldım"

Kısa bir dönem Beşiktaş'ta takımın başında yer aldığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam, "Bir kaos döneminde Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım diyemiyorum. O sıkıntılı dönemde sorumluk almak gerekiyordu. Bana A Mili Takım'dan teklif vardı o dönem. Ahmet Nur Çebi bana yardımcı ol dedi. Ben de hayatım boyunca herkese yardım eden bir insan olarak elimi taşın altına koydum. Çok üzüldüm yara aldım, kırıldım ama 4 maç teknik direktörlük yaptım diyemem. Kayserispor'a gittiğimde ligde kalmaları imkansızdı. Kasımpaşa'da kümede kalalım dediler. Kaldık ve anlaşamadığımız için ayrıldık. Gaziantep FK'da kendim transfer yapabildim. Kendi oyunumu, kendi oyuncularımla oynayacağım bir ortam oldu. Burada kendimi insan yönetimi ve insan ilişkilerinde kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

'Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapma hayaliniz var mı?' sorusunu Yılmaz, "Herkesin hayalleri var. Ama kim istemez böyle taraftarın önünde teknik direktörlük yapmak. Herkesin gönlünde bir şeyler vardır ama bunu dile getirmek şu anda doğru olmaz" diye cevaplandırdı. - İSTANBUL