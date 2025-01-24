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Burak Pakkan, Sivasspor-Kayserispor Maçında Düdük Çalacak

Burak Pakkan, Sivasspor-Kayserispor Maçında Düdük Çalacak
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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor-Kayserispor maçını hakem Burak Pakkan yönetecek. Bu, Pakkan'ın iki takım arasındaki rekabetteki ikinci düdüğü olacak.

Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak maça atanan Burak Pakkan, iki takım arasındaki rekabette ikinci kez düdük çalacak.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Sivasspor-Kayserispor maçında Burak Pakkan'ın düdük çalmasına karar verildi. Burak Pakkan, Süper Lig'de 3. kez Kayserispor maçı yönetecek. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre; 25 Ocak Cumartesi günü oynanacak Sivasspor-Kayserispor maçını Burak Pakkan'ın yönetmesi kararlaştırıldı. Bu müsabakada Burak Pakkan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Cem Özbay yapacak.

Ankara bölgesi hakemi, 2022-2023 sezonunda Sivas'ta oynanan Sivasspor-Kayserispor maçını yönetmişti. Bu maç karşılıklı atılan goller neticesinde 1-1 sona ermişti. Burak Pakkan, geçen sezon Rize'de oynanan ve ev sahibi ekibin Kayserispor'a karşı 3-0 kazandığı maçta da düdük çalmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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