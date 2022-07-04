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Burak Kızılhan: "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk için"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, fikstür çekiminin ardından konuştu.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, fikstür çekiminin ardından konuştu. Kızılhan bütün çalışmaların şampiyonluk üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çekilirken, kura çekiminin ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tüm çalışmalarının şampiyonluk üzerine olduğunu ifade eden Kızılhan, "Tüm çalışmalarımız şampiyonluk üzerine kuruldu. İnşallah önümüzdeki sezon az sakatlıklı iyi bir lig bizi beklesin ve inşallah da sonunda Fenerbahçe'miz şampiyon olsun" dedi. Bu sezon 8 İstanbul takımının olmasıyla ilgili de konuşan Kızılhan, "4. hafta Konya deplasmanımız ve ardından da Ankaragücü deplasmanımız var. Baktığım üzere ilk yarıda sadece 4 maçımız İstanbul dışında. Bu durumu avantaja çevirmek için her şeyi yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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