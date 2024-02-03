Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri: Takımımız Şampiyonluk Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, futbol takımının şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüdüğüne vurgu yaparak, "Takımımız da taraftarımız da hak ettiğimiz şampiyonluk yolunda varlığını ve yüreğini ortaya koyuyor. Yorulmayacağız, vazgeçemeyeceğiz, hedeflerimiz yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Açılan davalar hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan Kızılhan, "Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak rekabetçi kimliğimizi ortaya koyduğumuz 3 aylık bir dönem daha geride kaldı. 3 Temmuz 2011'de başlayan haksızlıklara karşı direnişimiz 27 Aralık 2021'de onurlu bir direnişe dönüştü. Futbolda sözde şike davası olarak bilinen ve FETÖ'nün kulübümüzü ele geçirme amacıyla kurulan kumpasla ilgili Yargıtay'ın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararıyla onaylanması, Fenerbahçe'mizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde temiz olduğunuz bir kez daha kanıtladı. Kararlı mücadelemizde 10 yıl boyunca geri adım atmadık, hain terör örgütü ile mücadelemizde dimdik ayakta durduk. 3 Temmuz kumpasını kurgulayanlar ise şimdi ortada yoklar. Fenerbahçe'miz haklı ve tertemiz duruşunu gururla sürdürüyor. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı yineleyerek 10 yıllık maddi ve manevi zararlar giderilene kadar kararlı duruşumuzu devam ettireceğimize kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. 21 Aralık tarihinde camiamızın hukuk zaferinin 6 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığımız davanın 6. duruşması görüldü. Bu duruşma daha önce hakimin tayini nedeniyle ertelenmişti. Davamızda Ağustos 2021'de başladığı halde karşı tarafın geciktirme taktikleri nedeniyle uzun bir süreç yaşandı. Karşı tarafın usul yönündeki itirazı reddedildi ve dosyaya 3 kişilik bir bilirkişi tayin edilerek taleplerimize konu zararlarımızın hesaplamalarına karar verildi. Bilirkişi kararı dosyanın esasına geçilmiş olması demektir. Camiamız için hayırlı uğurlu olmasını dilerim" diye konuştu.

"Takımımız ve taraftarımız hak ettiğimiz şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyuyor"

"Futbol takımının başarıları bir dönem geçirdiğini ifade eden Burak Kızılhan, "Futbol takımımızın Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansları bu sezon hepimizin mutluluğunu arttırıyor. Bu başarıda emeği geçen İsmail Kartal'a, teknik heyete, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Futbolcularımızın sahada gösterdiği performans, İsmail hocamız ve ekibinin özverisi ile bu noktaya geldik. Başarımızın arkasındaki en büyük güç camiamızın birlik ve beraberliğidir. Ara transferde kadroya kattığımız oyuncular, dünya çapındaki oyuncular takımımıza olan güvenimizi daha da arttırdı. Doğru planlama, ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında takviyelerle transfer dönemine çok verimli geçiş yaptık. Leonardo Bonucci ve Rade Krunic gibi yıldız oyuncuları takviye etmek şampiyonluk hedefimiz adına önemli adımlar oldu. Sizlerin ve taraftarımızın rolü çok büyük. Takımımızın sahadaki duruşu ve tribünlerimizin kenetlenip Fenerbahçe'mize her platformda destek olmasını, 'Yüreğini koy' sloganı ile arttırdık. Takımımız da taraftarımız da hak ettiğimiz şampiyonluk yolunda varlığını ve yüreğini ortaya koyuyor. Yorulmayacağız, vazgeçemeyeceğiz, hedeflerimiz yolunda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın inanılmaz enerjisi bu başarıların arkasındaki en büyük güçtür. İstediğimiz sonuç olan şampiyonluğa ulaşmak sizlerin desteği çok önemli ve kıymetlidir. Camia olarak olağanüstü mücadele ettiğimiz bu yolda Türkiye Futbol Federasyonu'na ve hakemlere çağrıda bulunmak istiyorum. Adaletli olun ve tüm maçları hakkaniyetli yönetin. Çifte standart futbolun ve adaletin temel prensiplerine aykırıdır. Adaletin sağlanması futbolun geleceği ve marka değeri için kritik öneme sahiptir. Umuyoruz ki hakemlerin rekabetteki etkilerinin tartışılmayacağı sezon sonu yaşarız. Zaten bu şartlar sağlanınca da şampiyonluk kupasını müzemize biz getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı. Daha sonrasında tekrar söz alan Kızılhan olimpik branşlarla ilgili, "Kulüplerimizin finansal tabloları hepimizin malumudur. Bankaların borç yapılandırması gereği olimpik şubelerimizin faaliyetlerini sürdürmeleri büyük bir başarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım sporlarında ya da bireysel sporlarda hep en yukarı oynuyoruz. Bu zorlu finansal şartlar altında olimpik şubelerimizin bu önemli başarılarının devam etmeleri için şartlarımızı zorlayacağız. Burada en büyük pay sponsorlarımızındır. Bir kez daha iş ortaklarımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bizim gururla sahiplendiğimiz kimliğimiz var; Fenerbahçe Dünyanın En Büyük Spor Kulübü diyoruz her zaman. 1907'den bu yana spor kulübü kimliğimizi her zaman gururla taşıdık, bu başarıları daha da pekiştiği dönemden geçiyoruz" şeklinde konuştu.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen'in 'Neredeyiz biz, hiçbir yerde yokuz. Sadece futbolda Fenerbahçe'yle yarışıyorsunuz, amatör şubelerde yoksunuz, Fenerbahçe'yi kıskanıyorum' sözlerini hatırlatan Burak Kızılhan, "Fenerbahçe, Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerde" dedi. - İSTANBUL