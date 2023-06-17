Fenerbahçe'nin 2022 Olağan Mali Genel Kurulu başladı

p>Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, faaliyet raporunu okudu. Sarı-lacivertli kulübün 2022 yılında her branşta kupa ve madalyalar kazandığını ifade ederek şubeler hakkında bilgiler verdi.

Burak Kızılhan, yeni sezonda 25 bin kombine,16 bin 500 bilet satışı yapılacağını belirterek, gelecek sezon devir hakkının 5 maç ile sınırlı olacağını kaydetti.