- Burak Kaymak: "Oyuncu arkadaşlarımın performansı sayesinde 3 puanı aldık"

İSTANBUL - Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, maça ligi 7. sırada bitirme hedefi ile çıktıklarını dile getirerek, "Oyuncu arkadaşlarımın performansı sayesinde 3 puanı aldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skor ile mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Burak Kaymak, "Bugünkü maça çıkarken hedefimiz ligi 7. sırada bitirmekti. Sahaya da bu hedefle çıktık. Oyuncu arkadaşlarımın performansı sayesinde 3 puanı aldık. Kısa bir aradan sonra yeni sezon için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takımımızın bu hale gelmesinde emeği olan başta Andrea Pirlo hocamıza, Alparslan Erdem hocamıza, başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Seneye tekrar en iyisi yapmak için burada olacağız. Önümüzdeki sezon hedefimiz ligi ilk 6 içerisinde bitirmek olacak" diye konuştu.

Emiliano Viviano'nun geleği hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Kaymak, "Viviano sevdiğimiz, takımı benimsemiş bir oyuncumuz. Şuan için bir ayrılık söz konusu değil. İlerleyen süreçte netleşecektir" açıklamalarında bulundu.