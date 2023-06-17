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Burak İnce, Arminia Bielefeld'den serbest kaldı

Burak İnce, Arminia Bielefeld'den serbest kaldı

Spor Haberleri

Altınordu'dan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Burak İnce, Alman ekibinin 3. Lig'e düşmesiyle birlikte serbest kaldı. Genç oyuncuyu transfer etmek için Türkiye'den birçok takımın harekete geçtiği öğrenildi.

Arminia Bielefeld'e iki yıl önce Altınordu'dan 1.3 milyon Euro karşılığında transfer olan Burak İnce, Alman ekibinin 3. Lig'e düşmesiyle birlikte serbest kaldı.

Altınordu'nun akademisinden yetişen Burak İnce, kırmızı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla 2021-2022 sezonun devre arasında o dönem Bundesliga'da yer alan Arminia Bielefeld'e 1.3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Takımı ile üst üste iki kez küme düşme üzüntüsü yaşayan ve fazla forma şansı bulamayan 19 yaşındaki futbolcu, 3. Lig'de yabancı oynatılamadığı için sözleşmesi feshedildi ve serbest oyuncu konumuna geçti.

Öte yandan genç oyuncuyu transfer etmek için Türkiye'den birçok takımın harekete geçtiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Altınordu Arminia Spor Haberler

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